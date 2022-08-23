مهرجان ولي العهد للهجن يُنهي تجهيزات "المنصة الملكية" بأحدث التقنيات

وفي ختام المنافسات السابقة لمهرجان ولي العهد للهجن ظهرت المنصة الملكية بشكلٍ يزداد جمالاً، حيث وجدت إشادة كبيرة من الحضور معتبرين أنها أنجزت بالصورة المثالية التي تؤكد أن السعودية تستعد بشكل مختلف لكل المناسبات والفعاليات التي تستضيفها، سواء رياضية أو اجتماعية أو سياسية، وتدل على قدرة اتحاد الهجن على استضافة النسخ القادمة من المنافسات والتحضير لها كما ينبغي.