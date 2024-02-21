"برجيل القابضة" تعلن عن تدشين مركزين جديدين لجراحة اليوم الواحد في المملكة العربية السعودية

وسوف يكون مركزا جراحة اليوم الواحد التابعان لبرجيل مملوكين بالكامل وخاضعيْن لإدارة "برجيل القابضة". ومن شأن هذا أن يوفر عروض خدمات متخصصة في المملكة، وهي سوق تشهد توقعات نمو قوية وطلبًا متزايدًا على الرعاية الصحية المتخصصة. ومن المتوقع أن يحقق المركزان الجديدان إيرادات سنوية تتراوح من 150 إلى 200 مليون ريال سعودي على الأقل بمجرد تشغيلهما الكامل. ومن المتوقع أن تتراوح النفقات الرأسمالية ما بين 30 و40 مليون دولار أمريكي سنويًّا لكل مركز، ومن المتوقع كذلك أن تتراوح الاستثمارات الرأسمالية العاملة ما بين 10 و15 مليون دولار أمريكي لكل مركز.