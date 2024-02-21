"برجيل القابضة" تعلن عن تدشين مركزين جديدين لجراحة اليوم الواحد في المملكة العربية السعودية

أعلنت اليوم مجموعة برجيل القابضة بي إل سي ("برجيل" أو "المجموعة")، إحدى منصات الرعاية الصحية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت الرمز (BURJEEL، رمز التعريف الدولي: AEE01119B224)، عقب موافقة مجلس الإدارة، عن عزمها تدشين أول مركزين رائدين في المجموعة لجراحات اليوم الواحد في الرياض بحلول عام 2025.
وسيوفر المركزان خدماتٍ شاملة ومتطورة تنطوي على أقل قدر من التدخل الجراحي، وتغطي تخصصات رئيسية؛ من بينها خدمات طب الأورام وأمراض النساء المتقدمة وجراحة العظام والأعصاب. وتخطط المجموعة لتدشين مركزين دوليين تابعين لها في المملكة؛ وذلك لضمان توفير أفضل الخدمات إلى عملائها، بما فيها الحلول الروبوتية الأكثر تقدمًا لرعاية المرضى.
وسوف يكون مركزا جراحة اليوم الواحد التابعان لبرجيل مملوكين بالكامل وخاضعيْن لإدارة "برجيل القابضة". ومن شأن هذا أن يوفر عروض خدمات متخصصة في المملكة، وهي سوق تشهد توقعات نمو قوية وطلبًا متزايدًا على الرعاية الصحية المتخصصة. ومن المتوقع أن يحقق المركزان الجديدان إيرادات سنوية تتراوح من 150 إلى 200 مليون ريال سعودي على الأقل بمجرد تشغيلهما الكامل. ومن المتوقع أن تتراوح النفقات الرأسمالية ما بين 30 و40 مليون دولار أمريكي سنويًّا لكل مركز، ومن المتوقع كذلك أن تتراوح الاستثمارات الرأسمالية العاملة ما بين 10 و15 مليون دولار أمريكي لكل مركز.
ويُعَد مركز الريم لجراحة اليوم الواحد التابع "لبرجيل القابضة" في إمارة أبو ظبي نموذجًا على النجاح الذي يمكن أن يحققه نموذج جراحة اليوم الواحد. لقد شهد مركز الريم إقبالًا هائلًا منذ افتتاحه عام 2017 وسجل إيرادات بلغت 253 مليون درهم إماراتي في عام 2023 مع معدل إشغال للمرضى الداخليين بلغ 62%. وقد شكل المركزُ إضافة لمستشفى برجيل ومدينة برجيل الطبية من خلال التعامل مع الحالات الأقل تعقيدًا التي كانت في السابق ضمن اختصاص المستشفيات.
وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال الدكتور شمشير فاياليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة: "إنه لمن دواعي فخرنا أن ندعم رؤية المملكة الطموحة 2030 من خلال تحسين خدمات الرعاية الصحية ونتائج المرضى في المملكة. ويأتي إعلان اليوم كجزء من التزامنا الأوسع نطاقًا بتحسين إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المتميزة عبر أنحاء المنطقة".
وأردف: "والأهم من ذلك أن إضافة مراكز جراحة اليوم الواحد المتخصصة في المملكة تعزز التدشين الأخير لشبكة Physiotherabia وتدعم التزامنا الراسخ بالتميز في رعاية المرضى وطموحنا نحو خلق مستقبل أكثر صحة وإشراقًا للجميع".
وتعليقًا على هذه المناسبة، قال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة: "يمثل اليوم خطوة هامة أخرى على مسار خطط التوسع التي تنتهجها المملكة وتطويرًا إضافيًّا لتأثير برجيل في مجال الرعاية الصحية بالمملكة. ومن شأن هذه الأصول الجديدة أن تتيح لنا استغلال المجالات الجديدة والارتقاء بخدماتنا في المملكة؛ مما يترتب عليه زيادة الإيرادات والربحية".
وأضاف: "إن نموذج مراكز جراحة اليوم الواحد يمثل مجالًا من المجالات التي نحظى فيها بخبرات عريضة، وسوف يمثل ركيزة أساسية في طموحاتنا طويلة الأجل لتعزيز شبكتنا عبر مختلف أرجاء المملكة -مما يعمل على تعزيز تجربة المرضى من خلال تقنيات متطورة تنطوي على أقل قدر من التدخل الجراحي مع تعزيز علاقاتنا مع شركات التأمين من خلال تزويدها بالخدمات الأكثر فعالية من ناحية التكلفة".