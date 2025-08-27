إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد.. "البلديات والإسكان" تعلن خرائط النطاقات الجغرافية لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض

ودعت الوزارة جميع ملاك الأراضي الواقعة ضمن النطاقات المعلنة إلى المبادرة بتسجيل أراضيهم خلال المهلة النظامية المحددة بـ 60 يومًا عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج لتفادي الغرامات الناتجة عن عدم التسجيل، والتي قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم، حيث يمكن للملاك والمطورين الاستفادة من خدمات مركز "إتمام" لتسريع اعتماد المخططات وإصدار التراخيص، بما يُسهّل عمليات التطوير ويرفع كفاءة الاستثمار العقاري.