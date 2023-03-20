"البشري" يواصل رحلته مع النماذج الملهمة في "وجوه سعودية 4" خلال رمضان

ينطلق برنامج "وجوه سعودية" في موسمه الرابع خلال شهر رمضان المبارك عبر أثير إذاعة (UFM)، مستضيفًا نخبة من الرموز الوطنية السعودية المُلهمة.
وتدور فكرة البرنامج حول استعراض محطات من سيرة الضيوف والوقوف على المنعطفات في حياتهم وأبرز المواقف التي غيّرت مسار حياتهم، كما نستذكر معهم النجاحات والإخفاقات خلال مسيرتهم.
وسبق للبرنامج أن استضاف في المواسم السابقة حوالي 90 شخصية سعودية من مجالات وتخصصات ومناصب مختلفة.
يشار إلى أن البرنامج من إعداد وتقديم عبدالرحمن البشري، ويبث على الهواء مباشرة خلال شهر رمضان عند الساعة 11 مساءً.
جدير بالذكر أن "البشري" له برنامج إذاعي آخر بعنوان "الشباب والحياة"، وضيفه الدائم هو الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي، حيث يتناولان من خلاله العديد من القضايا الشبابية التي تحتاج إلى مزيد من الرأي والتأمل والتوجيه، ويبث البرنامج يومياً عند الساعة 8:40م.