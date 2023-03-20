"البشري" يواصل رحلته مع النماذج الملهمة في "وجوه سعودية 4" خلال رمضان

جدير بالذكر أن "البشري" له برنامج إذاعي آخر بعنوان "الشباب والحياة"، وضيفه الدائم هو الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي، حيث يتناولان من خلاله العديد من القضايا الشبابية التي تحتاج إلى مزيد من الرأي والتأمل والتوجيه، ويبث البرنامج يومياً عند الساعة 8:40م.