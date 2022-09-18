أمين اتحاد المستشفيات العربية: مأمونية "الدواء" أهم ركائز السلامة الصحية

ولفت إلى أنه تحدث الأخطاء الدوائية عندما يؤثر ضعف النظم الطبية والعوامل البشرية على ممارسات وصف الدواء وتدوين الوصفات، وإعطاء الدواء وإدارته ورصده؛ مما يؤدّي إلى إلحاق الضرر بصحة المريض أو تعرُّضه إلى مضاعفات صحية كالعجز أو الوفاة؛ نتيجة ما يرتبط بالأضرار الناجمة عن عدم مأمونية الأدوية.