المملكة تستضيف النسخة الأولى من "القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات" منتصف ديسمبر

وتتزامن إقامة النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات "IMS24"، مع ما يشهده قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المملكة من نمو ملحوظ بلغ قرابة 15% خلال عام 2023، الذي شهد تنظيم حوالي 17 ألف فعالية، ويأتي ذلك في وقت تُواصل فيه المملكةُ رحلةَ تحولها بمختلف المجالات؛ لتأكيد مكانتها كوجهة عالمية رئيسية للسياحة والفعاليات؛ حيث استضافت المملكةُ قرابةَ 110 ملايين زائر في عام 2023، وباتت السياحة تشكّل 6% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة؛ أي ما يعادل 255 مليار ريال "68 مليار دولار أمريكي".