تفاعلاً مع موقف الحقائب الثلاث.. مدارس أهلية تُقدِّم عروضًا للطفل الشهراني وشقيقتَيْه

وما بين معجب بالموقف ومنكر له انقسم المتابعون الذين رأى بعضهم أن فيه إضرارًا بالطفل وتعريضًا له للإصابة، أو ما يتبع ذلك من أضرار صحية لا قدر الله، إلا أن الموقف الإيجابي طغى على السلبي، وتغنى به الأغلبية شعرًا ونثرًا.