أمير الشرقية يُكرم مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحفر الباطن

كرّم أميرُ المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، مديرَ فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمحافظة حفر الباطن سلمان المشلحي؛ لمشاركته في إنجاح مبادرة "ألفة" بالشراكة مع مجلس الشرقية للمسؤولية الاجتماعية "أبصر".
وقال "المشلحي": "شكرًا مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية "أبصر" على دوره الإنساني المتميز في دعم رؤية المملكة، وجُلّ الشكر والتقدير لصاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود، رئيسة أمناء مجلس أبصر؛ على حرصها على تحقيق الريادة في المسؤولية الاجتماعية".
وأضاف: "كما لا يفوتني تقديم الشكر الجزيل لأمين عام مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، الأستاذة الفاضلة لولوة الشمري، وفريق عملها الذين بذلوا جهدًا متميزًا وعملًا دؤوبًا على مدى ثلاث سنوات بكل مهنية واحترافية، ساهمت وبشكل كبير في هذا النجاح الذي يحقّ لنا أن نفتخر به".