أمير الشرقية يُكرم مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحفر الباطن

وأضاف: "كما لا يفوتني تقديم الشكر الجزيل لأمين عام مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، الأستاذة الفاضلة لولوة الشمري، وفريق عملها الذين بذلوا جهدًا متميزًا وعملًا دؤوبًا على مدى ثلاث سنوات بكل مهنية واحترافية، ساهمت وبشكل كبير في هذا النجاح الذي يحقّ لنا أن نفتخر به".