ساو باولو.. "جودة الحياة" يشارك في ملتقى الاستثمار السعودي البرازيلي

يشارك برنامج جودة الحياة في ملتقى الاستثمار السعودي البرازيلي، المقام في مدينة ساو باولو البرازيلية؛ لبحث سبل التعاون، وتسهيل الشراكات الاستثمارية في قطاعات جودة الحياة المختلفة؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يترأس وفد المملكة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح.
ويعمل الملتقى على تسليط الضوء على الشراكات الاستثمارية بين البلدين الشقيقين، بحضور أكثر من 400 مشارك خلال اللقاءات الثنائية والعامة.
ويهدف برنامج جودة الحياة من المشاركة في الملتقى إلى العمل على تسهيل استثمار القطاع الخاص بقطاعاته المختلفة، وضمان تنميتها واستدامتها وبناء آليات للتعاون بين مختلف الجهات؛ للإسهام في فتح آفاق استثمارية جديدة وواعدة.