ساو باولو.. "جودة الحياة" يشارك في ملتقى الاستثمار السعودي البرازيلي

يشارك برنامج جودة الحياة في ملتقى الاستثمار السعودي البرازيلي، المقام في مدينة ساو باولو البرازيلية؛ لبحث سبل التعاون، وتسهيل الشراكات الاستثمارية في قطاعات جودة الحياة المختلفة؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يترأس وفد المملكة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح.