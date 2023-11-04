بعد ختام منافسات اليوم الثالث.. الهجن السعودية تتصدر في كأس"الأولمبية" بتبوك

تصدرت الهجن السعودية، قائمة المراكز الأولى في منافسات كأس الأولمبية السعودية للهجن 2023، بعد ختام منافسات اليوم الثالث في البطولة التي تقام على أرض ميدان تبوك للهجن بمنطقة تبوك، وتشارك به هجن من تسع دول.
وحقق ملاك الهجن السعوديون لقب 57 شوطاً من أصل 90 شوطاً في منافسات فئات الـ "حقايق، لقايا، وجذاع"، وحل ثانياً ملاك الهجن الإماراتيون بـ 18 شوطاً، قطر ثمانية أشواط، البحرين أربعة أشواط، والكويت ثلاثة أشواط.
وتوجت المطية "مذيار" لهجن زعبيل، والمطية "تحدي" لمالكها سهيل الرملي بكأس الأولمبية السعودية للهجن لفئة الـ"جذاع بكار"، والمطية "شديد" لمالكه القطري حمد جهويل، والمطية "النايد" لمالكه فيصل الهاجري بكأس الأولمبية السعودية للهجن لفئة الـ "جذاع قعدان"، حيث توج نائب رئيس الاتحاد السعودي للهجن محمد بن حمّاد البلوي، ملاك الهجن أبطال أشواط كأس الأولمبية السعودية للهجن لفئة الـ"جذاع".
يذكر أن المطية "مذيار" ظفرت بالتوقيت الأفضل والبالغ 7:36.032 دقائق، حيث تضمن برنامج اليوم الثالث إقامة 24 شوطاً على فترتين (صباحية ومسائية)، لفئة الـ "جذاع" (بكار ـ قعدان)، مجموع مسافاتها 120 كيلو متراً (5 كيلومترات لكل شوط)، تتضمن 14 شوطًا عامًا، 4 أشواط كؤوس، و6 أشواط مفتوح.