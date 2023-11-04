بعد ختام منافسات اليوم الثالث.. الهجن السعودية تتصدر في كأس"الأولمبية" بتبوك

يذكر أن المطية "مذيار" ظفرت بالتوقيت الأفضل والبالغ 7:36.032 دقائق، حيث تضمن برنامج اليوم الثالث إقامة 24 شوطاً على فترتين (صباحية ومسائية)، لفئة الـ "جذاع" (بكار ـ قعدان)، مجموع مسافاتها 120 كيلو متراً (5 كيلومترات لكل شوط)، تتضمن 14 شوطًا عامًا، 4 أشواط كؤوس، و6 أشواط مفتوح.