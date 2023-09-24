شاهد.. تصوير المسبار "أوسيريس" من سماء الإمارات بعد أنْ أطلقتْه "ناسا" عام 2016

وأوضح في بيانٍ أورده لـ"سبق" مدير مرصد الختم الفلكي، المهندس محمد شوكت عودة؛ أنه بعد أخذ العينة عاد المسبار متجهًا نحو الأرض، ومن المخطّط عندما يصل لأقرب مسافة من الأرض مساء هذا اليوم "الأحد 24 سبتمبر" أن تنفصل عنه كبسولة لتهبط على الأرض في ولاية "يوتا" في الولايات المتحدة، ومن ثَم يكمل المسبار مهمته لزيارة الكويكب "أبوفيس" عام 2029م.