بمشاركة 30 فنانًا.. "طويق للنحت" يحول الرياض إلى معرض فني مفتوح

انطلقت فعالياتُ ملتقى طويق للنحت في نسخته الخامسة في "واجهة روشن" التي تستمرّ حتى 24 فبراير 2024م، تحت شعار "أبعاد متحركة"، بمشاركة 30 فنانًا من 20 دولة حول العالم، في مقدمتهم المواهب الوطنية، لصناعة منحوتات فنية عامة باستخدام أحجار من المملكة لتكون جزءًا من المشهد الفني والثقافي للعاصمة؛ حيث سيتمّ عرض جميع المنحوتات والأعمال الفنية التي تنفّذ في الملتقى بصفة دائمة في الساحات والمناطق العامة في مختلف أرجاء المدينة.