رسالة من أمير الرياض لـ"مسؤولي الخرج": أرجو أن تكون لكم اليد الطولى في مشاريع الدولة

جاء ذلك رداً على سؤال "سبق" حول رسالته لمديري ورؤساء الجهات الحكومية المشرفة على المشاريع التنموية التي تم تدشينها خلال زيارته لمحافظة الخرج، في المؤتمر الصحفي الذي عقده الأمير عقب تدشينه مشاريع تنموية عدة تنوعت ما بين مشاريع تعليمية ومشاريع خدمية لبلدية الخرج بلغت تكلفتها الإجمالية 200 مليون ريال.