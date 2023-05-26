رسالة من أمير الرياض لـ"مسؤولي الخرج": أرجو أن تكون لكم اليد الطولى في مشاريع الدولة

وجّه أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، رسالة إلى مديري ورؤساء الجهات الحكومية في محافظة الخرج، قائلاً: "أرجو لكم التوفيق، وأن تكونوا أداة خير وبركة، وأن تكون لكم اليد الطولى في تنفيذ مشاريع الدولة وتحقيق أنظمتها داخل محافظة الخرج".
جاء ذلك رداً على سؤال "سبق" حول رسالته لمديري ورؤساء الجهات الحكومية المشرفة على المشاريع التنموية التي تم تدشينها خلال زيارته لمحافظة الخرج، في المؤتمر الصحفي الذي عقده الأمير عقب تدشينه مشاريع تنموية عدة تنوعت ما بين مشاريع تعليمية ومشاريع خدمية لبلدية الخرج بلغت تكلفتها الإجمالية 200 مليون ريال.
وتفصيلاً؛ تمثلت هذه المشاريع في "تدشين مبنى إدارة التعليم بمحافظة الخرج للبنين بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليون ريال، وتدشين ثمانية مشاريع مدرسية أخرى بتكلفة 80 مليون ريال، كذلك تم تدشين مشروع طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي يربط شمال محافظة الخرج بجنوبها بطول 14 كم بتكلفة بلغت 34 مليون ريال.
كما تم تدشين توسعة وتطوير حديقة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز -رحمه الله- على مساحة 40 ألف متر مربع بتكلفة 28 مليون ريال، كما تم وضع حجر الأساس لثلاث حدائق نموذجية في جنوب وشرق وشمال المحافظة بقيمة تقديرية تبلغ 20 مليون ريال.