بعد 10 أيام.. إعلان حركة النقل الخارجي وسط ترقُّب من المعلمين والمعلمات

بدأ العد التنازلي لإعلان وزارة التعليم حركة النقل الخارجي لهذا العام؛ إذ لم يتبقَّ على إعلان الحركة سوى عشرة أيام وسط ترقُّب وخوف من المعلمين والمعلمات طالبي النقل الخارجي، ومطالبات الكثير منهم لوزارة التعليم بإصدار حركة تُلبي رغباتهم، وتنهي معاناتهم من الغربة، والبعد عن أهلهم وأقاربهم، وخصوصًا أن حركة النقل في السنوات الأخيرة ضئيلة.