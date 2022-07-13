بعد 10 أيام.. إعلان حركة النقل الخارجي وسط ترقُّب من المعلمين والمعلمات

بدأ العد التنازلي لإعلان وزارة التعليم حركة النقل الخارجي لهذا العام؛ إذ لم يتبقَّ على إعلان الحركة سوى عشرة أيام وسط ترقُّب وخوف من المعلمين والمعلمات طالبي النقل الخارجي، ومطالبات الكثير منهم لوزارة التعليم بإصدار حركة تُلبي رغباتهم، وتنهي معاناتهم من الغربة، والبعد عن أهلهم وأقاربهم، وخصوصًا أن حركة النقل في السنوات الأخيرة ضئيلة.
وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي من نشطائها من المعلمين والمعلمات إبداء آمالهم ودعواتهم ومناشدات الكثير منهم لوزارة التعليم أن تكون حركة النقل كبيرة؛ تُلبي طموحهم بالاستقرار والقرب من الأهل والأقارب، وألا تكون الحركة كسابقاتها ضئيلة؛ ولا تلبي شريحة واسعة من المعلمين والمعلمات.
يُشار إلى أن وزارة التعليم حددت إعلان نتيجة حركة النقل في 25 – 12 – 1443هـ.