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جريان وادي دفا أحد أضخم أودية تهامة جراء الأمطار
"النقل" تنصب جسراً ضخماً لإنهاء معاناة سالكي الطريق
أدّت الأمطار التي هطلت مؤخراً على منطقة عسير جنوب المملكة إلى جريان وادي دفا، أحد أضخم أودية تهامة، والذي يفصل منطقة عسير عن جازان، وذلك لليوم الثالث على التوالي، وتزداد قوة جريانه وتنخفض حسب غزارة الأمطار.
وفي سياق متصل، أنهت وزارة النقل معاناة سالكي الطريق بنصب جسر ضخم على ظهر وادي دفا في مركز وادي الحياة الذي كان جريانه يشل الحركة تماماً؛ نتيجة جرف السيول للعبّارات القديمة والسابقة والتي لم تقاوم قوة السيول المتدفقة.