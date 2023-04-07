جريان وادي دفا أحد أضخم أودية تهامة جراء الأمطار

أدّت الأمطار التي هطلت مؤخراً على منطقة عسير جنوب المملكة إلى جريان وادي دفا، أحد أضخم أودية تهامة، والذي يفصل منطقة عسير عن جازان، وذلك لليوم الثالث على التوالي، وتزداد قوة جريانه وتنخفض حسب غزارة الأمطار.