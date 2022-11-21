وزارة الدفاع تُطلق نظام الموارد المركزي "تميّز"

ولفت إلى إشراك جميع الخبرات من منسوبي القوات في مبادرة "تميز"؛ لتحقيق الأهداف الكاملة والتأكد من أن المبادرة ملمة بجميع متطلبات القوات المسلحة, وكذلك الحرص على التعاقد مع أفضل بيوت الخبرة للاستفادة من خبراتهم في التخطيط والتصميم والتنفيذ للإسهام في استدامة المبادرة ومراقبة سيرها؛ لتحقيق الأهداف والمقاصد المرجوة التي تقود للتقدم والنجاح، وهو ما يعكس حرص القيادة الدائم على توفير جميع الخدمات الممكنة لتحقيق رؤية الوزارة كونها مؤسسة حديثة تمتلك قوات عسكرية محترفة ومشتركة تحمي أمن الوطن ومصالحه من التهديد الخارجي وتقود التحالفات وتشارك بها بجدارة واقتدار.