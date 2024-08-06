بـ 26 صقراً.. مزرعة" كوسيرو" الإسبانية للصقور تشارك في المزاد الدولي

وأشار إلى أن هذه المشاركة هي الأولى لمزرعة كوسيرو الإسبانية, وهي مزرعة عريقة في أوروبا، مؤكداً أن التنظيم المميز للمزاد، خلال السنوات الماضية، والتسهيلات الكبيرة التي يقدمها نادي الصقور السعودي للمشاركين، شجعت جميع مزارع إنتاج الصقور للمشاركة في هذا الحدث الكبير، والأضخم من نوعه، الذي يجسد جهود نادي الصقور السعودي في الحفاظ على إرث الصقارة التاريخي والإنساني العريق، ودعمه الدائم لمزارع إنتاج الصقور الرائدة؛ سعياً إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للصقور والصقارين.