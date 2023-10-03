10 سنوات سجناً وغرامة 150 ألفاً.. "النيابة" تحذّر من انتحال صفة رجل السلطة العامة

أكّدت النيابة العامة، أن نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة عزّز من الحماية العدلية لرجال السلطة الذين يباشرون المهمات الأمنية أو العسكرية، وإقرار العقوبات المشدّدة حال انتحال صفتهم.
وأوضحت أن عقوبة جريمة انتحال صفة رجل السلطة العامة تُشدَّد إذا كان ارتكابها مصحوباً بالإرهاب أو الاستغلال، أو كان مَن انتحلت صفته من رجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو مَن في حكمهم.
وحذّرت النيابة العامة من العقوبة في هذه الحالات، مشيرة إلى أنها تكون السجن مدة تصل إلى عشر سنوات، أو غرامة مالية تصل إلى 150 ألفاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين.