10 سنوات سجناً وغرامة 150 ألفاً.. "النيابة" تحذّر من انتحال صفة رجل السلطة العامة

وحذّرت النيابة العامة من العقوبة في هذه الحالات، مشيرة إلى أنها تكون السجن مدة تصل إلى عشر سنوات، أو غرامة مالية تصل إلى 150 ألفاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين.