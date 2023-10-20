فيصل بن فرحان: إجماع دول الخليج ورابطة الآسيان على أهمية وقف إطلاق النار في غزة فوراً

ورداً على سؤال حول تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، أكد وزير الخارجية إجماع دول الخليج ورابطة دول الآسيان على أهمية وقف إطلاق النار فوراً، والحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أن ذلك هو الطريقة الوحيدة لإنهاء دائرة العنف هي من خلال حل دائم للصراع.