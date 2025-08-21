مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تنظم المؤتمر الدولي الرابع للتمريض
تنظم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، المؤتمر الدولي الرابع للتمريض، والمعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع "40"ساعة تعليم طبي، تحت شعار"التحوّل في التمريض بوابة إلى المستقبل" بمشاركة "30" متحدثاً دولياً ومحلياً من الخبراء والباحثين، في مجال التمريض والمتخصصين في الرعاية الصحية، وبحضور أكثر من 1200 من الكوادر التمريضية. حيث يقدم فيه "23" محاضرة و"3" ورش عمل تفاعلية، وذلك خلال الفترة من 15 وحتى 18 سبتمبر 2025 بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي.
وسيناقش المؤتمر في نسخته الرابعة حزمة من القضايا المهمة المتصلة بالتخصص والتي من أبرزها، أتمتة التمريض والتعليم التمريضي المبتكر، والرعاية الصحية عن بعد، وأحدث التطورات التكنولوجية والأبحاث العلمية والممارسات المهنية المتعلقة بالتمريض، كما سيتطرق المؤتمر للتحديات التي تواجه المجال الصحي والتمريض في ظل التطور التكنولوجي، وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها، بجانب المهارات المطلوبة لتطوير مهنة التمريض، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، والنظرة المستقبلية لهذا التخصص.
هذا وتعمل اللجنتين العلمية والمنظمة للمؤتمر برئاسة الأستاذ عادل الطوهري والأستاذ محمد أيوب على إخراجه بالصورة اللائقة من خلال إتاحة الفرص لنقل الممارسات والتجارب النوعية للمشاركين، وإثراء معرفة الطاقم التمريضي بكل ما يتعلق بالممارسة القائمة على الأدلة، بهدف الإرتقاء بالمستويات العلمية والمهنية للكوادر الطبية، بما ينعكس إيجاباً على جودة خدمات الرعاية الصحية.
ويمكن للراغبين في الحضور والاستفادة من النقاشات التسجيل عبر الرابط https://hmg.com/en/cme/pages/nursingintconf.aspx?itemID=17 أو البريد الالكتروني cme@drsulaimanalhabib.com .
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، دأبتْ دوماً على تنظيم مثل هذه الأنشطة العلمية والتعليمية بشكل مستمر، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها الطبية والمجتمعية، وتماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، المتعلقة بتحسين جودة وكفاءة الممارسين الصحيين في كافة التخصصات.