مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تنظم المؤتمر الدولي الرابع للتمريض

تنظم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، المؤتمر الدولي الرابع للتمريض، والمعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع "40"ساعة تعليم طبي، تحت شعار"التحوّل في التمريض بوابة إلى المستقبل" بمشاركة "30" متحدثاً دولياً ومحلياً من الخبراء والباحثين، في مجال التمريض والمتخصصين في الرعاية الصحية، وبحضور أكثر من 1200 من الكوادر التمريضية. حيث يقدم فيه "23" محاضرة و"3" ورش عمل تفاعلية، وذلك خلال الفترة من 15 وحتى 18 سبتمبر 2025 بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي.