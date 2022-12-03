شاهد.. تتويج "فهد التنهاة" بـ"ذهبية الفحول" في ختام مهرجان الرياض للجواد العربي الأصيل

واستمرت الفعاليات المصاحبة طيلة أيام المهرجان الخمسة مُلبيةً احتياجات جميع الزوار، وجامعةً بين الفروسية والتراث والثقافة والترفيه، ومُوجدة بيئة فروسية ترفيهية تراثية جاذبة؛ لتأكيد التعريف بالجواد العربي الأصيل، وتثقيف الزوار عنه؛ إذ أُعدت فعاليات كثيرة تُعنى بذلك، كفعالية استعراض الجياد العربية الأصيلة، والهجانة، وديوانية الفرسان المستوحاة من التراث السعودي الأصيل.. وهو المكان المخصص الذي يحتفي بالفرسان بطابع تراثي، تتخلله جلسات الحكايات التراثية، وقصص عن توحيد المملكة العربية السعودية، وأخرى عن الملك عبدالعزيز –طيب الله ثراه– وملوك المملكة العربية السعودية. كما تُروى فيه أيضًا قصص عن الخيل العربية الأصيلة، إضافة إلى فعاليات خاصة بالخيل سعودية الأصل والمنشأ، وهي من السلالات التي وحَّد على ظهورها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن –طيب الله ثراه– المملكة العربية السعودية. وكذلك ورش العمل التشاركية بين المختصين ومُربِّي الخيل والجمهور من زوار المهرجان.