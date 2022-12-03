شاهد.. تتويج "فهد التنهاة" بـ"ذهبية الفحول" في ختام مهرجان الرياض للجواد العربي الأصيل

اختُتمت أشواط بطولة كأس أبطال الإنتاج السعودي مع ختام فعاليات مهرجان الرياض للجواد العربي الأصيل، الذي نظَّمته منظمة الجواد العربي تحت مظلة هيئة الترفيه، بتتويج أبطال الذهب والفضة والبرونز لجميع الفئات، بجوائز مالية بلغت 750 ألف ريال سعودي، وسط حضور عدد كبير من ضيوف المهرجان من داخل السعودية وخارجها ومُلاك الجياد العربية الأصيلة والزوار المهتمين.
وأُقيمت البطولة بإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وشارك فيها 80 رأسًا من أبطال جياد الإنتاج المحلي التي خضعت لقوانين منظمة الجواد العربي.
واستمرت الفعاليات المصاحبة طيلة أيام المهرجان الخمسة مُلبيةً احتياجات جميع الزوار، وجامعةً بين الفروسية والتراث والثقافة والترفيه، ومُوجدة بيئة فروسية ترفيهية تراثية جاذبة؛ لتأكيد التعريف بالجواد العربي الأصيل، وتثقيف الزوار عنه؛ إذ أُعدت فعاليات كثيرة تُعنى بذلك، كفعالية استعراض الجياد العربية الأصيلة، والهجانة، وديوانية الفرسان المستوحاة من التراث السعودي الأصيل.. وهو المكان المخصص الذي يحتفي بالفرسان بطابع تراثي، تتخلله جلسات الحكايات التراثية، وقصص عن توحيد المملكة العربية السعودية، وأخرى عن الملك عبدالعزيز –طيب الله ثراه– وملوك المملكة العربية السعودية. كما تُروى فيه أيضًا قصص عن الخيل العربية الأصيلة، إضافة إلى فعاليات خاصة بالخيل سعودية الأصل والمنشأ، وهي من السلالات التي وحَّد على ظهورها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن –طيب الله ثراه– المملكة العربية السعودية. وكذلك ورش العمل التشاركية بين المختصين ومُربِّي الخيل والجمهور من زوار المهرجان.
ونظم المهرجان أيضًا عروض الخيل الاستعراضية، التي تعد من العروض المحببة لمحبي الخيل، وكانت تقام يوميًّا لمدة ساعة كاملة طيلة أيام المهرجان.
وخُصصت كذلك نشاطات، تسمح بالتفاعل بين الطفل والجـواد؛ إذ عاش الأطفال تجارب جديدة مع الجياد، كتجربة ركوب الخيل، وطريقة العناية بها وإطعامها.. إضافة إلى العديد من الفعاليات الترفيهية والتراثية الأخرى، كعروض الطبخ التراثي الحي، والحرف التراثية، والعروض الفلكلورية، والموسيقى الحية، ومناطق المطاعم والتسوق.
أما نتائج البطولات لكأس أبطال الإنتاج السعودي فكانت على الشكل الآتي:
حققت الذهب المهرة إرادة عذبة لمربط عذبة، أما الفضة فكانت من نصيب المهرة ليالي السيد لمربط السيد، فيما جاءت البرونز من نصيب المهرة تي إف وسمية لمربط تي إف.
حققت الذهب المهرة دمشق السيد لمربط السيد، أما الفضة فكانت من نصيب المهرة نوف عذبة لمربط عذبة، فيما جاءت البرونز من نصيب المهرة نيوم الخالدية لمربط أجمل.
حققت الذهب الفرس تيجان المعود لمربط الباخت، أما الفضة فكانت من نصيب الفرس هيفاء أد لإسطبلات السكب، فيما جاءت البرونز من نصيب الفرس مقبلة عذبة لمربط أجمل.
حقق الذهب المهر إياد الخالد لمزرعة الخالد، أما الفضة فكانت من نصيب المهر إس كي شاهين لمربط التميمي، فيما جاءت البرونز من نصيب المهر فريد الصواري لمزرعة الصواري.
حقق الذهب المهر شامان العريب لمربط العريب، أما الفضة فكانت من نصيب المهرجراح المعود، فيما جاء البرونز من نصيب المهر زايد آل زايد لسعد آل عايض.
حقق الذهب الفحل فهد التنهاة لمربط التنهاة، أما الفضة فكانت من نصيب الفحل قابل عذبة، فيما جاءت البرونز من نصيب الفحل مجلاد الثالث لمربط دوسر.