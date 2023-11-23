شابّ يضرب مثالًا للصداقة الحقيقية ويتبرّع بكليته لوجه الله

وأضاف: أنتهز هذه الفرصة بتقديم الشكر الجزيل للأخ "عبدالرحمن"؛ لما قام به من بذل وعطاء بتبرعه لشقيقي بكليته لوجه الله تعالى، وهذا يعكس أرقى معاني الصداقة والأخوة بين الناس، سائلًا الله، عزّ وجل، أن يحفظهما من كل مكروه.