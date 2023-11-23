شابّ يضرب مثالًا للصداقة الحقيقية ويتبرّع بكليته لوجه الله

أنهى الشابُّ "عبدالرحمن فواز العنزي" معاناةَ صديقه "عبد الحكيم عوض الرشيدي"، بعد تبرُّعه، قبل يومين، بكليته لصديقه الذي كان يعاني من فشل كلوي على مدى أعوام عديدة.
"سبق" تواصلت مع "مقبل العنزي" شقيق "المتبرّع"، وقال: تبرّع شقيقي عبدالرحمن لوجه الله، لصديقه العزيز لينهي معاناته مع المرض؛ حيث أجريت العملية قبل يومين في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.
وأوضح "العنزي" أن هناك عددًا من الأصدقاء بادروا بإجراء التحاليل رغبةً منهم جميعًا للتبرع لصديقهم، ولكن أراد الله أن يكتب أجرها لشقيقي الذي تطابقت نتائج التحليل الخاصة به مع صديقه المريض.
وبدورها تواصلت "سبق" مع "عبدالرحمن عوض" شقيق المتبرّع له "عبد الحكيم الرشيدي"، والذي قال: الحمد لله على سلامة الأخوين الأصدقاء، وهما بحالة جيدة ولله الحمد، وقد أجريت العملية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.
وأضاف: أنتهز هذه الفرصة بتقديم الشكر الجزيل للأخ "عبدالرحمن"؛ لما قام به من بذل وعطاء بتبرعه لشقيقي بكليته لوجه الله تعالى، وهذا يعكس أرقى معاني الصداقة والأخوة بين الناس، سائلًا الله، عزّ وجل، أن يحفظهما من كل مكروه.