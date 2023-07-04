عبر الألوان الأربعة.. تطبيق منظومة اللوحات الإرشادية بالمسجد الحرام وساحاته

قامت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية، ممثلة بالإدارة العامة للدراسات والأبحاث الهندسية، بتطبيق المنظومة الإرشادية بالمسجد الحرام وساحاته على (4) ألوان منبثقة من اللوحات الرئيسية بصحن المطاف، ومراعاة تصميم اللوحات ومحتواها بما يتماشى مع المعايير العالمية في تصاميم اللوحات والمحتوى الإرشادي.
وأوضح المدير العام للإدارة العامة للدراسات والأبحاث الهندسية، المهندس عبدالعزيز بن سعد الزهراني، أنه تم الوقوف ميدانيًّا مع مساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والشؤون الهندسية والفنية والتشغيلية، المهندس سلطان بن عاطي القرشي؛ لمعرفة الاحتياج الحالي، وتحديد الفجوات بالمنظومة الإرشادية. وجاء توجيه المهندس القرشي بدراسة وعمل التصاميم اللازمة للوحات الإرشادية.
وأبان المهندس الزهراني أنه تم البدء بأعمال حِزَم التصاميم اللازمة، مع الأخذ بالاعتبار توصيات مخرجات المشروع النوعي "الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وما في حكمهم"، الذي نص على توزيع ساحات المسجد الحرام والمباني على أربعة ألوان رئيسية منبثقة من اللوحات الرئيسية بصحن المطاف، ومراعاة تصميم اللوحات ومحتواها بما يتماشى مع المعايير العالمية في تصاميم اللوحات والمحتوى الإرشادي.
وأفاد وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية، المهندس محمد بن سليمان الوقداني، بأنه تم البدء بأعمال تركيب اللوحات الإرشادية على جميع دورات المياه الواقعة بالساحات الغربية والجنوبية بالمسجد الحرام، وتوظيفها التوظيف الأمثل بمباني دورات المياه. كما تم تعزيز المنظومة الإرشادية داخل المسجد الحرام بتوسعة الملك فهد -رحمه الله- بتوزيع اللوحات الإرشادية بالممرات الرئيسية لحركة الحشود الدالة على صحن المطاف.
وصرح المهندس الوقداني بأن نطاق الدراسة يشمل مرحلة أخرى، تُعنى بدراسة المنظومة الإرشادية الإلكترونية بالمسجد الحرام، وتوريد مجموعة من الشاشات الإلكترونية متغيرة المحتوى؛ لمواكبة خطط التفويج والحشود؛ وهو ما له أثر إيجابي في سهولة وصول الحجاج والمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام إلى مناسكهم بكل يُسر وسهولة.
وأفاد مساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والشؤون الهندسية والفنية والتشغيلية، المهندس سلطان بن عاطي القرشي، بأن مشروع المنظومة الإرشادية من أهم مرتكزات خطة الرئاسة الاستراتيجية 2024 المنطلقة من حُسن وفادة القاصدين، المتمثل في تطوير منظومة التوجيه والإرشاد للقاصدين.
واختتم المهندس القرشي بأن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذًا لتطلعات القيادة الرشيدة -رعاها الله-، ولتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس.