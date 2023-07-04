عبر الألوان الأربعة.. تطبيق منظومة اللوحات الإرشادية بالمسجد الحرام وساحاته

وأوضح المدير العام للإدارة العامة للدراسات والأبحاث الهندسية، المهندس عبدالعزيز بن سعد الزهراني، أنه تم الوقوف ميدانيًّا مع مساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والشؤون الهندسية والفنية والتشغيلية، المهندس سلطان بن عاطي القرشي؛ لمعرفة الاحتياج الحالي، وتحديد الفجوات بالمنظومة الإرشادية. وجاء توجيه المهندس القرشي بدراسة وعمل التصاميم اللازمة للوحات الإرشادية.