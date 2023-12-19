سفير الهند بالمملكة يعتبر مهرجان الإبل انعكاسًا للاهتمام الكبير بالإرث الثقافي

وأشار إلى أن ما تقوم به حكومة المملكة من خلال هذا المهرجان يحفظ هذه الثقافةَ ويؤصّلها لدى الشعوب، لاسيما مع ما يحتويه من فعاليات متنوّعة تناسب مختلف الشرائح الزائرة، وتعكس مدى أهمية هذا الموروث.