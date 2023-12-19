سفير الهند بالمملكة يعتبر مهرجان الإبل انعكاسًا للاهتمام الكبير بالإرث الثقافي

زار سفيرُ الهند لدى المملكة الدكتور سهيل إعجاز خان، اليوم، مهرجانَ الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة، التي تقام تحت شعار "عزّ لأهلها" في الصياهد.
وتجوّل السفير الهندي في أرجاء المهرجان، واستمع لشرحٍ عن رؤيته ورسالته وشموليته وفعالياته، مؤكّدًا أن ما شاهده اليوم من تنظيم وتطوير يعكس الاهتمام الكبير لحكومة المملكة بهذا الإرث الثقافي العريق.
وقال: أبهرني ما شاهدته خلال زيارتي للمهرجان التي تعدّ الأولى، وانبهرت بالتطور الكبير على مختلف المستويات، واستخدام التقنية في مختلف أرجاء المهرجان، بالإضافة إلى تنوّع المعروضات والجهات المشاركة".
وأشار إلى أن ما تقوم به حكومة المملكة من خلال هذا المهرجان يحفظ هذه الثقافةَ ويؤصّلها لدى الشعوب، لاسيما مع ما يحتويه من فعاليات متنوّعة تناسب مختلف الشرائح الزائرة، وتعكس مدى أهمية هذا الموروث.