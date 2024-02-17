القيادة تهنئ رئيسة جمهورية كوسوفا بذكرى استقلال بلادها

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لرئيسة جمهورية كوسوفا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.