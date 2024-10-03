"الخريف" يبحث مع شركات كندية فرص توطين الأغذية والسيارات بالمملكة

وتأتي تلك اللقاءات مواكبة لخطوات طموحة تسعى بها المملكة لتطوير قطاع التعدين، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 منه، بأن يكون ركيزة ثالثة في الصناعة بعد النفط والبتروكيماويات، وتشكل الثروة الجيولوجية في المملكة العربية السعودية عاملًا جاذبًا للمستثمرين، خاصةً في قطاع المعادن؛ حيث تتيح المملكة بيانات جيولوجية يمتدّ عمرها إلى 80 عامًا، قابلة للوصول عبر منصة رقمية؛ لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة خلال رحلتهم الاستثمارية، كما أعادت المملكة في عام 2019 تنظيم نظام الاستثمار التعديني وتطويره من خلال المقارنة العالمية على نطاق واسع، وأدى هذا التحول إلى وضع المملكة على الخريطة العالمية، متماشيًا مع قادة العالم في مجال التعدين، وارتفع مستوى المملكة بشكل كبير فيما يتعلق بتخفيف مخاطر الاستثمارات التعدينية من عام 2018 إلى عام 2023 "خمس سنوات"، لتصبح واحدة من أفضل 10 دول بأقلّ مخاطر قانونية ومالية؛ وفقًا لتقرير مجلة التعدين العالمي الصادر عام 2023.