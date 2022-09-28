شاهد.. وزير التعليم يباشر مهامه ويؤكد استمرار تطوير المنظومة

باشر وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، اليوم، مهام عمله وزيرًا للتعليم.
والتقى "البنيان" في مقر الوزارة بالرياض بقيادات الوزارة في التعليم العام والجامعي، وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للتعليم.
وأكد وزير التعليم، في مستهل اللقاء، على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة باستمرار تطوير منظومة التعليم العام والجامعي والتقني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ومتطلبات التنمية.
وأشاد بما يحظى به التعليم في المجالات كافة من دعم لا محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.
وأضاف: "أهنئكم بأن القيادة لديها الشعور بأهمية هذا القطاع، وسعيد بأن أكون جزءاً من هذه المنظومة، وكلي أمل وثقة بالله ثم بالجميع، أن يكون لنا دور فاعل في تحقيق رؤية المملكة 2030".
وحث الوزير البنيان على بذل المزيد من الجهود لرفع كفاءة منظومة التعليم، بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية للمؤسسات التعليمية، معرباً عن شكره للدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على ما قدمه من جهود لتطوير رحلة التعليم.
حضر اللقاء نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، ومساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد، إلى جانب وكلاء الوزارة في قطاع التعليم الجامعي، وعدد من منسوبي الوزارة.