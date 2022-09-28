شاهد.. وزير التعليم يباشر مهامه ويؤكد استمرار تطوير المنظومة

وأضاف: "أهنئكم بأن القيادة لديها الشعور بأهمية هذا القطاع، وسعيد بأن أكون جزءاً من هذه المنظومة، وكلي أمل وثقة بالله ثم بالجميع، أن يكون لنا دور فاعل في تحقيق رؤية المملكة 2030".