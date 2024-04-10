بعد أنْ منّ الله عليهم بصيام رمضان.. جموع المصلين تؤدّي صلاةَ العيد بجميع المناطق

وأضاف فضيلته: أن صور المكرمات من هذه البلاد تتوالى، وأنواع الفضائل تتسابق وتتعالى، في كل حين، وفي كل مرفق، رعايةً، وخدمةً، واهتمامًا، وجدًّا واجتهادًا، وتفانيًا وإتقانًا، فالمستهدف هو قاصدو الحرمين الشريفين، وخدمتُهم، وتيسيرُ أمورهم، في حلّهم وترحالهم، تسابقٌ كريم في ميادين الخير تحوزه هذه البلاد المباركة، وقيادتهُا الصالحة، بلاد كريمة مباركة، قد منّ الله عليها بالأمن والإيمان، والعيش الكريم، فهي تطعم الجائع، وتغيث الملهوف، وتؤوي اللاجئ، وتمسح رأس اليتيم، أما ضيوف الرحمن فخدمتهم شرف، وتيسير مناسكهم هدف، والبذل من أجلهم قربة.