القيادة تهنئ الرئيس الإثيوبي بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية وأدائه اليمين الدستورية

وقال الملك المفدى: "بمناسبة انتخابكم، وأدائكم اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.