مستشار إعلامي لـ"سبق": دور كبير إقليمي وعالمي تلعبه الرياض يحظى بإشادات دولية

وأضاف أن "سياسة السعودية الحكيمة والرصينة استطاعت أن توجد طريقًا للمفاوضات اليمينية بين الحكومة الشرعية والميليشيا الحوثية في ظل عجز المنظمات الدولية عن إيجاد حلول إن سلمنا أنها بحثت عن حلول حقيقية، كما رحبت بوساطة الصين لعودة العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية سعيًا منها لبسط السلام في المنطقة، وما حققته في الملف العراقي وتبادل الزيارات بين المسؤولين في بغداد والرياض، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في العراق والاستثمارات المتبادلة بين البلدين".