"الثقفي": اليوم نودّع فصل الصيف والسبت أول أيام فصل الخريف فلكياً

وقال "الثقفي" لـ"سبق": "الشمس تتعامد ظاهريًا على خط الاستواء في هذا اليوم، ويقابله دخول فصل الربيع على النصف الجنوبي للكرة الأرضية في وقتٍ واحد، فيتساوى الليل والنهار لكل منهما، وفق فوارق التوقيت لكل بلد، وتبدأ بعد ذلك حركة الشمس الظاهرية نحو الجنوب للكرة الأرضية تدريجيًا ناحية خط مدار الجدي".