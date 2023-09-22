"الثقفي": اليوم نودّع فصل الصيف والسبت أول أيام فصل الخريف فلكياً

أكّد فلكي الطائف خبير مرصد الشمس الفلكي الأثري محمد بن ردة الثقفي، أن فصل الصيف نهايته اليوم الجمعة، وغداً السبت هو الأول من فصل الخريف فلكياً، وعدّته 89 يوماً يشمل الدول الواقعة في النصف الشمالي للكرة الأرضية.
وقال "الثقفي" لـ"سبق": "الشمس تتعامد ظاهريًا على خط الاستواء في هذا اليوم، ويقابله دخول فصل الربيع على النصف الجنوبي للكرة الأرضية في وقتٍ واحد، فيتساوى الليل والنهار لكل منهما، وفق فوارق التوقيت لكل بلد، وتبدأ بعد ذلك حركة الشمس الظاهرية نحو الجنوب للكرة الأرضية تدريجيًا ناحية خط مدار الجدي".
وأضاف: "من أبرز نجوم فصل الخريف 7 نجوم: الجبهة، الزبرة، الصرفة، العواء، السماك، الغفر، الزبانا، مع ملاحظة أن درجات الحرارة تنحسر نحو الاعتدال تدريجيًا".
وأردف بالقول: "لا تزال فرص هطول الأمطار واردة بعد مشيئة الله خاصةً ما بعد منتصف شهر أكتوبر".
وقال: "في فصل الخريف، تبدأ أمراض الجهاز التنفسي؛ وأهمها أمراض حساسية الجلد والأنف والأنفلونزا الموسمية وحالة الزكام والتهابات الحلق، وهذه نتيجة المرحلة الانتقالية من مغادرة فصل الصيف دخولًا بفصل الخريف"، مُشددًا على تجنّب التعرض للأجواء التي عادةً تكون محمّلة بالعوالق الترابية والمنتشرة بعوامل الرياح، وخاصةً أثناء الرحلات البرية ومعظم المنتزهات الطبيعية.