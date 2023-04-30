"إكرام مكة" تُسيِّر قافلة غذائية للمعتمرين المتعثّرين من السودان

سيَّرت جمعية "إكرام" لحفظ الطعام بمكة المكرمة، قافلة من المعونات الغذائية، محملة بالوجبات الساخنة والماء والفواكه للمعتمرين السودانيين، المتعثّرين في مكة المكرمة بسبب الأزمة السياسية الدائرة في بلادهم.
وقال مدير الجمعية ونائب رئيس لجنة الطوارئ والأزمات بمجلس الجمعيات الأهلية في منطقة مكة المكرمة، أحمد بن حربي المطرفي: إنه تم عقد اجتماع طارئ مع بداية الأزمة، والتي تشكلت مع نهاية شهر رمضان المبارك، وعلى الفور تم اتخاذ عدد من الإجراءات من ضمنها تقديم المعونات الغذائية لهؤلاء المتعثرين من ضيوف بيت الله الحرام.
وأضاف "المطرفي": أنه تم تقديم أكثر من 44 ألف وجبة ساخنة مع السقيا واللبن، إضافة إلى الفواكه والعصيرات في مساكن المعتمرين بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة، ودعم من المنصة الوطنية للتبرعات، وتنسيق مباشر مع المجلس الأعلى للحج والعمرة "مكتب شؤون حجاج السودان" بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف السودانية.
وأشار "المطرفي" إلى أن الجمعية، وبمشاركة جمعيات أخرى، مستمرة في تقديم هذه الخدمات وتلمس احتياجات ضيوف الرحمن من السودان إلى أن تتهيّأ ظروف عودتهم إلى ديارهم.
وأردف "المطرفي" قائلًا: "تأتي هذه الخدمات في سياق خدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما من الزوار والمعتمرين، وفي ظل جهود مستمرّة من حكومتنا الرشيدة في إجلاء المواطنين ومواطني الدول الصديقة من السودان".