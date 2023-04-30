"إكرام مكة" تُسيِّر قافلة غذائية للمعتمرين المتعثّرين من السودان

وقال مدير الجمعية ونائب رئيس لجنة الطوارئ والأزمات بمجلس الجمعيات الأهلية في منطقة مكة المكرمة، أحمد بن حربي المطرفي: إنه تم عقد اجتماع طارئ مع بداية الأزمة، والتي تشكلت مع نهاية شهر رمضان المبارك، وعلى الفور تم اتخاذ عدد من الإجراءات من ضمنها تقديم المعونات الغذائية لهؤلاء المتعثرين من ضيوف بيت الله الحرام.