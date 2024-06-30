ندوة "الرواية السعودية" في معرض سيئول الدولي للكتاب

واختتم العقيبي حديثه عن الأدب النسائي في المملكة، قائلاً: تأخر ظهور المرأة في الفنون الأدبية وخاصة الرواية؛ للظروف الاجتماعية التي كانت تمر بالمجتمع السعودي، وفي الحقيقة لم يكن مقتصراً ذلك على المملكة فحسب وإنما في جميع الدول العربية وغيرها من العالم، والدليل على ذلك أن جائزة نوبل قلّ أن تجد امرأة فالغالبية هم الرجال، ورغم ذلك حققت المرأة السعودية نجاحاً باهراً في مجال الرواية والفنون الأخرى ومثلاً على ذلك الروائية الكبيرة رجاء عالم الحاصلة على جائزة البوكر في العام الماضي.