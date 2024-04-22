40 ْمئوية.. العاصمة المقدّسة تسجّل أعلى حرارة بالمملكة اليوم والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الإثنين.
تفصيلاً، توقّع المركز -بمشيئة الله تعالى- استمرار الفرصة المهيَّأة لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، قد تمتد إلى الباحة.. في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي)، والرياض (السليل)، كما يستمر نشاط الرياح السطحية على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، تؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية.
وحول درجات الحرارة الكبرى في مدن المملكة، تسجّل العاصمة المقدّسة أعلى درجة حرارة 40 درجة مئوية، فيما تسجل الباحة أقل درجة حرارة بواقع 23 درجة مئوية وأبها 24 درجة.
أما درجات الحرارة الصغرى، فجاءت السودة في أدنى القائمة بـ 8 درجات، تليها القريات وأبها 14 درجة مئوية، وطريف 15 درجة مئوية.
وأوضح المركز أن أبها والسودة سجّلتا أعلى نسبة رطوبة 95%.