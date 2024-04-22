40 ْمئوية.. العاصمة المقدّسة تسجّل أعلى حرارة بالمملكة اليوم والسودة الأدنى

تفصيلاً، توقّع المركز -بمشيئة الله تعالى- استمرار الفرصة المهيَّأة لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، قد تمتد إلى الباحة.. في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي)، والرياض (السليل)، كما يستمر نشاط الرياح السطحية على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، تؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية.