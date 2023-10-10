"المزيني" تعلن البدء بإفراغ الصكوك في مدينة المستقبل

أعلنت شركة المزيني العقارية، بدء عمليات إفراغ الصكوك للأراضي المطورة في مشروع مدينة المستقبل لملّاكها، وذلك بعد استكمال إجراءات الفرز وإنجاز أعمال التطوير الأساسية في كافة أنحاء المشروع، والذي يمتد على مساحة إجمالية تزيد على 5 ملايين متر مربع.
وصرّح الرئيس التنفيذي للمزيني العقارية المهندس وسام الدمياطي؛ بأن تسليم مشروع مدينة المستقبل لملّاكه يأتي امتداداً لما سبقه من مشاريع سكنية عدة طورتها الشركة وسلّمتها لمستفيديها، منها مشروع بوابة الشرق في الرياض، الذي يتضمن أكثر من 7 آلاف منتج سكني؛ منها 2129 فيلا سكنية، تم تسليمها بالكامل للمستفيدين شاملة أعمال الصيانة المجانية لمدة عام، إضافة إلى تسليم كامل الوحدات السكنية للمستفيدين بمشروع الجوهرة ريزيدنس في جدة والتي بلغت 990 شقة سكنية، اشتملت أيضاً على تقديم أعمال الصيانة المجانية لمدة عام.
وذكر "الدمياطي"؛ أن المشروع يأتي ضمن إستراتيجية الشركة التوسعية وخطواتها المتسارعة في طرح وتطوير مشاريع إسكانية كبرى بمهنية عالية على يد كفاءات وخبرات وطنية وعالمية.
وأضاف، تسعى "المزيني" من خلال مشروع مدينة المستقبل إلى تقديم نموذج سكني فريد لعملائها، وذلك لما يمتاز به من عناصر بنية تحتية شاملة ومتكاملة تضم شبكة للكهرباء، وشبكة للمياه، وشبكة للصرف الصحي، وأخرى لتصريف السيول، كما يتضمن شبكة للري، وشبكة للألياف البصرية، إضافة إلى تشجير كامل المشروع، كما يوفر المشروع أسلوب حياة مميز لساكنيه، وذلك عبر تضمينه بمسارات للمشاة على امتداد المشروع ومساحات ترفيهية واسعة وتخطيط مميز، وفق أحدث أساليب التخطيط المعتمدة.
ووجّه "الدمياطي"؛ شكره لوزارة العدل ممثلة بكتابات العدل وللهيئة العامة للعقار وأمانة منطقة الرياض وبرنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" ومركز خدمات المطورين "إتمام" على جهودها في إصدار التراخيص اللازمة والاعتمادات المطلوبة، مشيداً بالتكامل المميز بين الجهات ذات العلاقة، لتسهيل التملك للمواطنين والمواطنات.
هذا وقد أعلنت "المزيني"، أخيراً، إتاحة مرحلة جديدة للبيع لعدد من الأراضي السكنية المطورة في مدينة المستقبل، معلنةً أن الإفراغ فيها سيكون فورياً للملاك الجدد.
يذكر أن شركة المزيني العقارية أعلنت أخيراً ضخ أكثر من 37 ألف منتج سكني بمدينة الرياض على مساحة تتجاوز 28 مليون متر مربع عبر عدد من المشاريع السكنية، تتمثل في: مشروع الرياض قروڤ، ومشروع الزهرة، ومشروع فلل أسدام، إضافة إلى مشروع بيوت الحي في حي سدرة روشن، وذلك امتداداً لسعيها في تعزيز المعروض العقاري بمنتجات سكنية تتواكب مع متطلبات الأنسنة، وتوفر معايير جودة الحياة والاستدامة لتلائم أسلوب الحياة، ضمن إطار سعي الشركة الدائم للتوسع المستمر في مجال التطوير العقاري، انطلاقاً من حرصها على المساهمة في تطوير وتنمية قطاع الإسكان على مستوى المملكة، ودعم رؤية 2030 لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من خلال طرح منتجات وحلول سكنية متنوعة.