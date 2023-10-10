"المزيني" تعلن البدء بإفراغ الصكوك في مدينة المستقبل

يذكر أن شركة المزيني العقارية أعلنت أخيراً ضخ أكثر من 37 ألف منتج سكني بمدينة الرياض على مساحة تتجاوز 28 مليون متر مربع عبر عدد من المشاريع السكنية، تتمثل في: مشروع الرياض قروڤ، ومشروع الزهرة، ومشروع فلل أسدام، إضافة إلى مشروع بيوت الحي في حي سدرة روشن، وذلك امتداداً لسعيها في تعزيز المعروض العقاري بمنتجات سكنية تتواكب مع متطلبات الأنسنة، وتوفر معايير جودة الحياة والاستدامة لتلائم أسلوب الحياة، ضمن إطار سعي الشركة الدائم للتوسع المستمر في مجال التطوير العقاري، انطلاقاً من حرصها على المساهمة في تطوير وتنمية قطاع الإسكان على مستوى المملكة، ودعم رؤية 2030 لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من خلال طرح منتجات وحلول سكنية متنوعة.