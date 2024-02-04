ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية

يُذكر أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، يضم في دفعته الثانية لعام 2024، 250 معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة يمثلون 15 دولة من قارتَي أوروبا وأمريكا الجنوبية، وهي: البوسنة والهرسك، وألبانيا، وكوسوفو، ومقدونيا، وكرواتيا، وسلوفينيا، والجبل الأسود، وصربيا، واليونان، وبلغاريا، ورومانيا، وبولندا، وبريطانيا، والبرازيل، والأرجنتين.