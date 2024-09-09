تشوّه بصري.. مَطالب بعلاج مطب مرتفع ومتهالك أمام بوابة مدرسة بالشرائع

يشتكي أهالي مخطط "الشرائع 2"؛ وتحديدًا أمام بوابة مدرسة ابن قتيبة الابتدائية، من وجود مطب مرتفع بشكل كبير مقارنة بالمطبات التقليدية؛ مما تسبب في أضرار عديدة للمركبات التي تعبر فوقه بشكل يومي، ولم يؤثر فقط على سلامة المركبات؛ بل أدى أيضًا إلى حدوث حُفَر في الأرض المحيطة به نتيجة الضغط المستمر للمركبات عليه؛ مما تسبب في تجمع المياه بعد كل موجة من الأمطار.