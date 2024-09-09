تشوّه بصري.. مَطالب بعلاج مطب مرتفع ومتهالك أمام بوابة مدرسة بالشرائع

يشتكي أهالي مخطط "الشرائع 2"؛ وتحديدًا أمام بوابة مدرسة ابن قتيبة الابتدائية، من وجود مطب مرتفع بشكل كبير مقارنة بالمطبات التقليدية؛ مما تسبب في أضرار عديدة للمركبات التي تعبر فوقه بشكل يومي، ولم يؤثر فقط على سلامة المركبات؛ بل أدى أيضًا إلى حدوث حُفَر في الأرض المحيطة به نتيجة الضغط المستمر للمركبات عليه؛ مما تسبب في تجمع المياه بعد كل موجة من الأمطار.
وأدى تجمع المياه في هذه المنطقة، إلى حدوث تشوه بصري واضح؛ حيث تظهر البِرَك الطينية والمياه الراكدة؛ مما يشوه مظهر الطريق ويعرّض المارة والمركبات لمخاطر إضافية، كما أن هذه المياه الراكدة تشكل بيئة خصبة لتكاثر الحشرات؛ مما يعزز من القلق حول المخاطر الصحية التي قد تنجم عن ذلك.
وبناءً على هذه المشاكل، طالب الأهالي الجهات المعنية بإزالة هذا المطب أو إعادة تأهيله بما يتناسب مع المعايير المرورية والصحية؛ حيث يجب أن يتم العمل على إصلاح الحُفَر المحيطة به، وتوفير حلول لتصريف المياه بشكل مناسب.