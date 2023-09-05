ضبط شخص لارتكابه الصيد دون ترخيص بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، بحوزته بندقية نارية، و(109) ذخائر نارية، وبندقية هوائية، و(1575) ذخيرة هوائية، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.