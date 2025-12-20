عروض "الدحة" تبرز هوية الشمال في جناح إمارة الحدود الشمالية بمعرض "واحة الأمن"

وشهد الجناح عروضًا حية لفن «الدحة»، وتفاعلًا لافتًا من الزوار مع الأداء الجماعي الذي يقوم على الإيقاع الصوتي والحركي المتناغم، في لوحة تراثية تحاكي ممارسات الأجداد في المناسبات الاجتماعية والوطنية، وتبرز قيم التكاتف والانتماء التي تميّز إنسان المنطقة.