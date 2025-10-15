منطقة "الكويت" في بوليفارد وورلد.. هوية خليجية تعبّر عن التراث والأصالة

تتألّق منطقة "الكويت" في بوليفارد وورلد – إحدى الوجهات البارزة ضمن فعاليات موسم الرياض 2025 – بهويتها الخليجية المميّزة التي تعبّر عن الأصالة والتراث الكويتي العريق.
وتستقبل المنطقة زوارها بتصميم يحاكي أبرز معالم الكويت التاريخية والمعاصرة، من بينها أبراج الكويت الشهيرة، والسفينة الخشبية التقليدية، والبيوت الشعبية القديمة، في مشهد يعكس عبق الماضي وأصالة الحاضر.
وتقدّم المنطقة عروضًا فنية تُجسّد التراث الشعبي الكويتي، إلى جانب أركان متخصصة في المأكولات التقليدية التي تنقل نكهات المطبخ الكويتي الأصيل، فضلًا عن متاجر تتيح للزوار التعرف على المنتجات والحرف اليدوية المحلية التي تعبر عن الهوية الثقافية للكويت.
وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود موسم الرياض في تعزيز التبادل الثقافي، وإبراز التنوع الخليجي والعربي في قالب ترفيهي معاصر، يعكس مكانة الرياض المتنامية كوجهة إقليمية وعالمية للثقافة والسياحة والترفيه.