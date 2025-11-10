التعاونية للتأمين تشارك كراعٍ استراتيجي في النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض التأمين العالمي بالرياض

أعلنت التعاونية، أكبر شركة تأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن مشاركتها كراعٍ استراتيجي في النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض التأمين العالمي Ingate))، الذي يُقام تحت رعاية معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية ورئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2025م في مدينة الرياض، وبتنظيم من هيئة التأمين في المملكة العربية السعودية.
وتأتي هذه المشاركة في مرحلة محورية من مسيرة التعاونية، حيث تمضي الشركة في تنفيذ تحول استراتيجي شامل يُجسّد التزامها برؤية السعودية 2030 ويعزز ريادتها في قيادة مستقبل قطاع التأمين محليًا وإقليميًا. وتأتي مشاركتها في مؤتمر ومعرض التأمين العالمي كفرصة استراتيجية متميزة لاستعراض إنجازاتها ومبادراتها الرائدة أمام نخبة من قادة القطاع وصناع القرار، فضلاً عن تبادل الرؤى والخبرات حول مستقبل صناعة التأمين في المملكة والمنطقة، بما يعزز موقعها كمحرك رئيسي وداعم أساسي لتطوير القطاع المالي والاقتصاد الوطني.
وفي هذا السّياق، صرّح الدكتور عثمان القصبي الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين، : "تمثل مشاركتنا في هذا الحدث العالمي امتدادًا لدور التعاونية الرّيادي في تطوير قطاع التأمين، وتجسيدًا لالتزامنا بالابتكار والتكامل والاستدامة. نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذا الحدث التاريخي الذي تنظمه هيئة التأمين، ونراه منصة استراتيجية لاستعراض رؤيتنا المستقبلية وتبادل الخبرات مع شركاء الصناعة حول العالم."
وأضاف:"تسعى التعاونية من خلال مشاركتها في هذا الحدث الهام إلى تعزيز حضورها الدولي والتفاعل مع الجهات التنظيمية وشركات التأمين وإعادة التأمين والمستثمرين ورواد التقنية، بهدف تحويل الرؤى إلى مبادرات عملية تعزز الابتكار وتدعم النمو المستدام لقطاع التأمي"
ويُعد المؤتمر فرصة محْورية تُركّز على رفع كفاءة القطاع وتنافسيته، وتعزيز ثقة الجمهور، وفتح آفاق جديدة لفرص المستقبل. كما يسهم في مواءمة القطاع مع الأولويات الوطنية، مثل التنويع الاقتصادي، والتحول الرقمي، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وتهدف فعاليات المؤتمر كذلك إلى استكشاف فرص النمو في أسواق التأمين، ورفع الوعي العام بأهمية التأمين ودوره في حماية الأفراد والمؤسسات. وفي هذا الإطار، تعمل التعاونية على تطوير خطط نمو مستدامة ترتكز على الابتكار والتوسع في برامج التأمين الإدخاري، بما يعزز عمق التأمين وكثافته في المملكة.
وتشمل أجندة المؤتمر محاور تتوافق مع توجهات التعاونية الاستراتيجية، أبرزها: التحول الرقمي والابتكار، الحوكمة والتنظيم، التقنيات الرقابية، جذب العملاء، فرص الاستثمار، تنمية المواهب، التأمين المستدام، ورؤية السعودية 2030.
وتأتي هذه المشاركة ضمن استراتيجية التعاونية لعام 2025، التي تهدف إلى إعادة تشكيل تجربة التأمين في المملكة عبر خدمات مبتكرة تتماشى مع القيم والثقافة السعودية، وتعزز ثقة العملاء وولاءهم. كما تعمل الشركة على تطوير حلول رقمية وتجارب تفاعلية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مع مراعاة التنوع الثقافي بين مناطق المملكة.
وتواصل التعاونية تعزيز بنيتها الرقمية بالاعتماد على تحليلات البيانات اللحظية لتقديم تفاعل مخصص وفعال مع العملاء، بما يضمن تجربة سلسة تعكس تطلعاتهم وتزيد رضاهم.
وفي إطار التوسع والنمو، تركّز التعاونية على تصميم منتجات تأمينية مبتكرة تستهدف الفئات الرقمية والشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد من أهم محركات الاقتصاد الوطني، وذلك عبر فرق عمل متخصصة وبالتعاون مع إدارات المبيعات والتسويق لضمان توافق الحلول مع احتياجات العملاء.
كما تقود التعاونية جهود بناء منظومة خدمات متكاملة تتجاوز مفهوم التأمين التقليدي، عبر شراكات استراتيجية مع مزودي الخدمات والتقنيات الحديثة، لتقديم حلول شاملة وسهلة الوصول عبر المنصات الرقمية. وفي جانب المسؤولية المجتمعية، تؤكد التعاونية التزامها بأفضل الممارسات المستدامة ودمج مبادئ الاستدامة في عملياتها ومبادراتها، بما يعزز أثرها الاجتماعي والبيئي ويكرّس مكانتها كشركة مسؤولة ورائدة في قطاع التأمين.