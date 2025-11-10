التعاونية للتأمين تشارك كراعٍ استراتيجي في النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض التأمين العالمي بالرياض

وتأتي هذه المشاركة في مرحلة محورية من مسيرة التعاونية، حيث تمضي الشركة في تنفيذ تحول استراتيجي شامل يُجسّد التزامها برؤية السعودية 2030 ويعزز ريادتها في قيادة مستقبل قطاع التأمين محليًا وإقليميًا. وتأتي مشاركتها في مؤتمر ومعرض التأمين العالمي كفرصة استراتيجية متميزة لاستعراض إنجازاتها ومبادراتها الرائدة أمام نخبة من قادة القطاع وصناع القرار، فضلاً عن تبادل الرؤى والخبرات حول مستقبل صناعة التأمين في المملكة والمنطقة، بما يعزز موقعها كمحرك رئيسي وداعم أساسي لتطوير القطاع المالي والاقتصاد الوطني.