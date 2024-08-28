بطول 414 كم.. "هيئة الطرق": طريق "حائل- المدينة" شريان رئيسي بإتقان هندسي

ويهدف الطريق لخدمة سكان المملكة كافة وزوارها، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية التي يمر بها، والطريق إلى ذلك يربط منطقة حائل والمنطقة الشمالية مباشرة بالمشاعر المقدسة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يعزز خدمات النقل البري بين المنطقتين، في إطار تعزيز السلامة على الطرق، كما يحقق الربط بين المناطق النائية والريفية بالمدن والمحافظات؛ مما يسهم في الدفع بعجلة التنمية الشاملة ويعزز الاقتصاد المحلي.