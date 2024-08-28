بطول 414 كم.. "هيئة الطرق": طريق "حائل- المدينة" شريان رئيسي بإتقان هندسي

نشرت الهيئة العامة للطرق اليوم، عدة صور تبرز الإتقان الهندسي في طريق (حائل- المدينة المنورة)؛ موضحة أنه يمتد بطول 414 كم.
وقالت الهيئة: بإتقان هندسي، يمتد طريق (حائل- المدينة المنورة) بطول 414 كم، ليصبح شريانًا رئيسيًّا يربط بين المنطقتين، ويشق طريقه عبر صحراء حائل.
ويعد طريق "المدينة المنورة- حائل" المباشر، أحد أهم مشاريع الطرق في المملكة، ويمتد من الطريق الدائري بالمدينة المنورة حتى طريق "القصيم- حائل- الجوف" السريع؛ حيث يُعد حلقة وصل للمناطق الشمالية من المملكة ويربطها بالمناطق الوسطى، ومنها إلى مختلف المناطق.
ويأتي الطريق ضمن سلسلة مشاريع تقوم وزارة النقل بتنفيذها لتعزيز ترابط شبكة الطرق على مستوى الوطن؛ حيث تعد المملكة الأولى عالميًّا في ترابط الشبكة.
ويهدف الطريق لخدمة سكان المملكة كافة وزوارها، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية التي يمر بها، والطريق إلى ذلك يربط منطقة حائل والمنطقة الشمالية مباشرة بالمشاعر المقدسة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يعزز خدمات النقل البري بين المنطقتين، في إطار تعزيز السلامة على الطرق، كما يحقق الربط بين المناطق النائية والريفية بالمدن والمحافظات؛ مما يسهم في الدفع بعجلة التنمية الشاملة ويعزز الاقتصاد المحلي.