"الصناعة" تبدأ تقديم خدمة شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية إلكترونيًا

وأوضحت الوزارة أن شهادات المنشأ تتضمّن أربعة نماذج؛ هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وللمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية) النموذج الموحد لدول الخليج العربية عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي تشمل اتفاقيات التجارة الحرة، إضافة إلى نموذج شهادة المنشأ لباقي الدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية.