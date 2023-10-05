تُوَفر أحدث الإنتاج العلمي.. الرياعي: المكتبة الرقمية السعودية تقدم خدماتها مجانيًّا لرواد معرض الكتاب

وأكد الدكتور الرياعي، أن المكتبة الرقمية السعودية، هي أكبر تجمع أكاديمي بحثي لمصادر المعلومات في العالم العربي؛ حيث تضم ملايين المصادر والمرجع العلمية التي تغطي كل التخصصات الأكاديمية والبحثية، وتقوم بالتحديث المستمر لهذا المحتوى؛ مما يحقق تراكمًا معرفيًّا ضخمًا على المدى البعيد. وأنها تعمل على توفير خدمات معلوماتية متطورة، إضافة إلى إتاحة مصادر المعلومات الرقمية بمختلف أشكالها، لجعلها في متناول أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب في مرحلتي الدراسات العليا والبكالوريوس والباحثين السعوديين.