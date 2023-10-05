تُوَفر أحدث الإنتاج العلمي.. الرياعي: المكتبة الرقمية السعودية تقدم خدماتها مجانيًّا لرواد معرض الكتاب

عبّر المشرف العام على المكتبة الرقمية السعودية الدكتور سليمان بن إبراهيم الرياعي، عن اعتزاز المكتبة بالمشاركة في معرض الرياض للكتاب لعام 2023 مع أكثر من 1000 دار نشر سعودية وعربية وعالمية، وأن يجمع هذه المعرض العالمي جميع الناشرين العالميين والمتخصصين في صناعة الكتاب ومصادر الثقافية ذات العلاقة.
وأوضح أن المكتبة الرقمية السعودية اليوم تقود مجموعة من المشاريع لخدمة الجامعات والطلاب والمفكرين والباحثين السعوديين، ولديها عدد من المشاريع الحديثة في طور التدشين من ضمنها مشروع (سرب) الخاص بالأبحاث السعودية، ومشروع المجلات السعودية، وأيضًا شبكة الجامعات السعودية، وعدد من الأحداث العلمية التي تهم الباحثين والدارسين.
وأكد الدكتور الرياعي، أن المكتبة الرقمية السعودية، هي أكبر تجمع أكاديمي بحثي لمصادر المعلومات في العالم العربي؛ حيث تضم ملايين المصادر والمرجع العلمية التي تغطي كل التخصصات الأكاديمية والبحثية، وتقوم بالتحديث المستمر لهذا المحتوى؛ مما يحقق تراكمًا معرفيًّا ضخمًا على المدى البعيد. وأنها تعمل على توفير خدمات معلوماتية متطورة، إضافة إلى إتاحة مصادر المعلومات الرقمية بمختلف أشكالها، لجعلها في متناول أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب في مرحلتي الدراسات العليا والبكالوريوس والباحثين السعوديين.
وراهن المشرف العام على المكتبة الرقمية السعودية، على أن هذه المكتبة الرقمية المتطورة، ستساهم في النهضة العملية التعليمية في الجامعات والكليات في المملكة العربية السعودية؛ مبينًا أن عدد الأبحاث التي توفرها المكتبة الرقمية السعودية كبير جدًّا، بصيغ رقمية توازي الكم الهائل من دور النشر في المملكة أو خارجها في المحيط العربي.
وأضاف الدكتور الرياعي، أن المكتبة الرقمية السعودية، تسعى إلى توفير أحدث الإنتاج العلمي وأحدث الكتب الرقمية وأحدث المواد التعليمية العلمية في منصتها، والمتاحة على منصاتها.
وقال المشرف العام: بمناسبة مشاركتها في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، تطلق المكتبة الرقمية السعودية مبادرة الوصول العام خلال أيام المعرض لجميع المستفيدين، من خلال جناحها (أ 190) للاستفادة من الزملاء (فريق المكتبة) الذين يتولون الشرح وتوضيح أهمية دور المكتبة العلمي للطلاب، وأيضًا لأعضاء هيئة التدريس والمؤسسات التعليمية في المملكة.