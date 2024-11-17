"تكامل القابضة" تشارك كشريك معرفي في منتدى مسك العالمي 2024

أعلنت شركة "تكامل القابضة" عن مشاركتها كشريك معرفي في "منتدى مسك العالمي 2024"، الذي سيقام في العاصمة السعودية الرياض، يومي 18 و19 نوفمبر 2024، والذي يقام تحت تنظيم مؤسسة محمد بن سلمان (مسك) تحت شعار "من الشباب لأجل الشباب"، ويهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم الإبداعية والابتكارية.
المنتدى، الذي يعد أحد أبرز الأحداث الشبابية العالمية، يستقطب قادة ومبتكرين وشباب طموحين من جميع أنحاء العالم، ويوفر منصة للحوار والنقاش حول التحديات العالمية والمحلية. كما يشمل المنتدى ورش عمل وجلسات حوارية تفاعلية تسعى لتقديم حلول مبتكرة لهذه التحديات.
من جانبها، تقدم "تكامل القابضة"، التي تتبنى شعار "ابتكارات جوهرها الفرد"، حلولاً متكاملة تخدم القطاعات الحكومية والخاصة، وتلعب دوراً محورياً في تطوير البيئة التقنية والرقمية في المملكة. تتميز الشركة بتوفير تقنيات مرنة وسهلة الاستخدام، مصممة خصيصاً لتعزيز التجربة الرقمية للمستخدمين.
وعلى هامش المنتدى، يشارك الدكتور أحمد اليماني، الرئيس التنفيذي لشركة تكامل، في جلسة حوارية تقام يوم الاثنين تحت عنوان "بناء قادة المستقبل اليوم"، يناقش الرئيس التنفيذي لتكامل خلال الجلسة الأدوار الرئيسية للشباب في تشكيل مستقبل القيادة وكيف يمكن للتقنيات الحديثة والابتكار أن تدعم هذه العملية.
يتوقع أن يسهم هذا المنتدى في تعزيز العلاقات بين الشباب والقادة في مختلف القطاعات، ويعمل على نشر روح الابتكار والإبداع بين جيل الشباب، ما يضمن تحقيق التأثير الإيجابي المطلوب في المجتمعات المحلية والعالمية.