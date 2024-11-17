"تكامل القابضة" تشارك كشريك معرفي في منتدى مسك العالمي 2024

وعلى هامش المنتدى، يشارك الدكتور أحمد اليماني، الرئيس التنفيذي لشركة تكامل، في جلسة حوارية تقام يوم الاثنين تحت عنوان "بناء قادة المستقبل اليوم"، يناقش الرئيس التنفيذي لتكامل خلال الجلسة الأدوار الرئيسية للشباب في تشكيل مستقبل القيادة وكيف يمكن للتقنيات الحديثة والابتكار أن تدعم هذه العملية.