مع زيادة المعتمرين والزائرين.. "الشؤون الدينية" تدعم كوادر الأمر بالمعروف بالحرمين في العشر الأواخر

دعمت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، كوادر الإدارة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالحرمين الشريفين، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك؛ على ضوء الزيادة الكبيرة لأعداد المعتمرين والقاصدين والزائرين للحرمين؛ لتعزيز خدمة التوعية الدينية الميدانية في صحن المطاف والمسعى، والتوسعة السعودية الثالثة، والرواق السعودي، وفي جنبات المسجد النبوي، وقبر المصطفى ﷺ وصاحبيه رضي الله عنهما، والروضة الشريفة، وإثراء التجربة الدينية، وتكريس قيم الوسطية والاعتدال، باللين والحكمة والموعظة الحسنة.
وتتركز مهام هيئة الأمر بالمعروف بالحرمين الشريفين على مدار الساعة، بالقيام بالتوعية الميدانية، ونصح الزائرين والقاصدين والمعتمرين، وحثهم على العمل بالأوامر الشرعية، واتباع هدي النبي ﷺ باللين والحكمة والموعظة الحسنة، علاوة على تصحيح بعض المخالفات التي قد تقع من قاصدي بيت الله العتيق ومسجد النبي الكريم ﷺ، أثناء أداء المناسك والعبادات، إلى جانب تعزيز قِيَم التسامح والوسطية ونشر العقيدة الصحيحة والسنة المطهرة، وإثراء التجربة الدينية للزائرين المصلين والمعتمرين، وتمكينهم من أداء عباداتهم في أجواء تعبدية إيمانية.