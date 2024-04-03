مع زيادة المعتمرين والزائرين.. "الشؤون الدينية" تدعم كوادر الأمر بالمعروف بالحرمين في العشر الأواخر

وتتركز مهام هيئة الأمر بالمعروف بالحرمين الشريفين على مدار الساعة، بالقيام بالتوعية الميدانية، ونصح الزائرين والقاصدين والمعتمرين، وحثهم على العمل بالأوامر الشرعية، واتباع هدي النبي ﷺ باللين والحكمة والموعظة الحسنة، علاوة على تصحيح بعض المخالفات التي قد تقع من قاصدي بيت الله العتيق ومسجد النبي الكريم ﷺ، أثناء أداء المناسك والعبادات، إلى جانب تعزيز قِيَم التسامح والوسطية ونشر العقيدة الصحيحة والسنة المطهرة، وإثراء التجربة الدينية للزائرين المصلين والمعتمرين، وتمكينهم من أداء عباداتهم في أجواء تعبدية إيمانية.