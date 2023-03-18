الممثل العالمي ويل سميث يزور العلا ويحضر منافسات كأس العلا للهجن

وانتقل بعد ذلك برفقة المنتج والموزع الموسيقي العالمي قاسم دين الشهير ب"سويز بيتس" ومحمد التركي، الرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي إلى ميدان كأس العلا للهجن لمشاهدة منافسات اليوم الختامي من "كأس العلا للهجن" قبل أن يتوجه للقرية التراثية المصممة خصيصًا لاستضافة الحدث وقاموا سويًا بالتجول في القرية وزيارة متجر "سعودي برونكس" العلامة التجارية الخاصة بفريق الهجن لسويز بيتس.