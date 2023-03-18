الممثل العالمي ويل سميث يزور العلا ويحضر منافسات كأس العلا للهجن

قام الفنان العالمي الأمريكي ويل سميث بزيارة محافظة العلا شمال غرب المملكة العربية السعودية، حيث شوهد متواجداً في عدد من المواقع السياحية والتراثية، بالإضافة إلى حضوره منافسات اليوم الأخير من الحدث العالمي "كأس العلا للهجن" والذي يُعد سنام السباقات وتتويجًا لموسم سباقات الهجن في المملكة العربية السعودية والمنطقة.
وقام نجم هوليود والذي يتواجد في المملكة لحضور سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 بتاريخ 18 و 19 مارس بزيارة موقع الحِجر – الموقع المدرج في لائحة اليونسكو للتراث العالمي – بالإضافة إلى معرض "شهرة: آندي وارهول في العلا" الذي تحتضنه قاعة مرايا والخاص بأعمال الفنان الأمريكي الراحل آندي وارهول.
وانتقل بعد ذلك برفقة المنتج والموزع الموسيقي العالمي قاسم دين الشهير ب"سويز بيتس" ومحمد التركي، الرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي إلى ميدان كأس العلا للهجن لمشاهدة منافسات اليوم الختامي من "كأس العلا للهجن" قبل أن يتوجه للقرية التراثية المصممة خصيصًا لاستضافة الحدث وقاموا سويًا بالتجول في القرية وزيارة متجر "سعودي برونكس" العلامة التجارية الخاصة بفريق الهجن لسويز بيتس.
وقد شهد اليوم الثالث من منافسات كأس العلا للهجن تألق "سعودي برونكس" أول فريق أمريكي مُسجّل لدي الاتحاد السعودي للهِجن بشكل رسمي، حيث شاركت "مرضيّة" المطية الخاصة بسويز بيتس في الشوط الأول وقدمت أداءً مميزًا حلّت به في المركز الخامس.
كما قام ويل سميث بالتقاط الصور مع بعض الزوار أثناء تجوله في القرية التراثية، وتذوق القهوة السعودية مع سويز بيتس الذي قدّم له هدية من متجر سعودي برونكس قبل مغادرته للموقع.