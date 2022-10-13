العثيم للاستثمار تفتتح أحدث مشاريعها التنموية بالخفجي

أعلنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار عن افتتاحها التمهيدي "للعثيم مول" الخفجي والذي يعد أحدث مشاريعها التنموية بالمحافظة .
وقال مشعل بن عميرة الرئيس التنفيذي للشركة إن إنشاء مول تجاري بمواصفات حديثة في محافظة الخفجي يأتي في إطار الرؤية والخطة التوسعية للشركة التي تهدف إلى إضافة (20) مجمعاً تجارياً جديد اً في العديد من مناطق المملكة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها في تعزيز السياحة الداخلية وتطويرها للمساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني.
وأشار بن عميرة إلى الإسهام المنتظر للعثيم مول الخفجي في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم برامج السعودة من خلال توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة .
وبين الرئيس التنفيذي بأن المول يقام على مساحة (120,620) متراً مربعاً ويحظى بموقع مميز في محافظة الخفجي على طريق الملك عبدالله، وسيخدم المول سكان المحافظة التي تحظى بموقع مميز على ساحل الخليج العربي من الجهة الشمالية الشرقية القريبة من دولة الكويت، مما يجعل المول مقصداً للمتسوقين من دولتها، فضلاً عن طبيعة المنطقة التي تجعل منها مكاناً مناسباً للزوار والسياح في فصل الربيع للراحة والاستجمام والاستمتاع بمناظرها الطبيعية الجميلة .
يذكر إن إنشاء العثيم مول الخفجي جاء وفق أفضل المواصفات العالمية والتصاميم العصرية مع الاهتمام بالتجهيزات الداخلية التي ستضفي على المول البعد الجمالي، إضافة إلى الاهتمام بالخدمات المتكاملة للزوار والتي ستحدث نقلة نوعية في مفهوم صناعة المجمعات التجارية والترفيهية على مستوى المملكة
ويستوعب المول أكثر من (200) متجر بمساحات مختلفة تضم باقة مميزة من العلامات التجارية العالمية والمتاجر العصرية، ومنظومة من أشهر وأرقى المطاعم إضافة إلى مدينة سفوري لاند الترفيهية التي تعد أكبر مدينة ترفيهية مغلقة بالمدينة، وذلك من أجل توفير أفضل الخيارات التسويقية والترفيهية للزوار والمتسوقين.