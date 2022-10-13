العثيم للاستثمار تفتتح أحدث مشاريعها التنموية بالخفجي

وبين الرئيس التنفيذي بأن المول يقام على مساحة (120,620) متراً مربعاً ويحظى بموقع مميز في محافظة الخفجي على طريق الملك عبدالله، وسيخدم المول سكان المحافظة التي تحظى بموقع مميز على ساحل الخليج العربي من الجهة الشمالية الشرقية القريبة من دولة الكويت، مما يجعل المول مقصداً للمتسوقين من دولتها، فضلاً عن طبيعة المنطقة التي تجعل منها مكاناً مناسباً للزوار والسياح في فصل الربيع للراحة والاستجمام والاستمتاع بمناظرها الطبيعية الجميلة .