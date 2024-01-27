"إغاثي الملك سلمان" يوزع 500 سلة غذائية في مالاكند بإقليم خيبر بختون خوا بباكستان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية في جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان للعام 2024م.
وجرى أمس توزيع 500 سلة غذائية في منطقة مالاكند بإقليم خيبر بختون خوا، استفاد منها 3.500 فرد من الفئات الأشد احتياجًا في المناطق المتضررة من الفيضانات.
ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية للمملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتعزيز الأمن الغذائي في باكستان من جراء الأزمة الإنسانية التي مرت بهم.
من ناحية أخرى، قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 1.225 مستفيدًا، خلال الفترة من 3 وحتى 9 يناير 2024م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وراجع عيادة الطوارئ 324 فردًا، وعيادة الباطنية 285 مستفيدًا، وعيادة مكافحة الأمراض الوبائية 616 مريضًا.
وفي مجال الخدمات المساندة راجع قسم المختبر 282 مستفيدًا، والصيدلية 1.139 فردًا، والملاحظة 252 مريضًا، وجرى تنفيذ 4 أنشطة للتخلص من النفايات.
فيما واصل إسعاف "سبل السلام" في مدينة المنية وشمال لبنان تلبية المهمات في إطار جهود الاستجابة لمتطلبات المرضى والمصابين، بتمويل وإشراف من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع بلدية المنية، حيث تم تنفيذ 54 مهمة خلال أسبوع تنوعت بين إسعاف ونقل المرضى والجرحى من وإلى المستشفيات.
يأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة من خلال المركز لدعم الخدمات الطبية والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.