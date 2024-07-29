"الزيد": وثيقة مكة المكرمة حظيت بالترحيب والتثمين الدولي ووقّعها 1200 مفتٍ وعالمٍ مسلم

وأشار إلى أن هذا المؤتمر يلتقي في عدد من أهدافه مع ما تسعى إليه رابطة العالم الإسلامي، وتجعله في طليعة أولوياتها، وتعمل عليه بكافة أدواتها، مبيناً أن مما حققته في هذا المسار إصدار ميثاق إسلامي يحمل اسم المكان الذي صدر فيه وهو "وثيقة مكة المكرمة" التي حظيت بالترحيب والتثمين الدولي ومن ذلك الاحتفاء الأممي بها عبر منصات الأمم المتحدة.